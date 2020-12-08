الشوط الأول .. يوفنتوس يتقدم على برشلونة 2- صفر فى دوري أبطال أوروبا

تقدم نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين على برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة وسدد الكرة في منتصف المرمى .
ونجح يوفينتوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول
تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة:
حراسة المرمى: بوفون.
خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت.
خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.
ويضم تشكيل برشلونة اليوم ضد يوفنتوس فى دورى ابطال اوروبا كل من :
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أرخوا، ديست.
خط الوسط: دي يونج، بيانتيش، بيدري.
خط الهجوم: ترينكاو، جريزمان، ميسي.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل يوفنتوس ثانيا برصيد 12 نقطة، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.
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