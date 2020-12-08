نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيير مهاجم الفريق مروان محسن، والدفع بعناصر جديدة من العائدين من الإعارة.

ويفكر المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، جديًا في إعطاء الفرصة للمهاجم صلاح محسن، بجانب أحمد ياسر ريان خاصة بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وتعرض مروان محسن مهاجم الأهلي الأساسي، للعديد من الانتقادات خلال الموسم المنصرم، بعد عدم قدرته على إقناع جماهير المارد الأحمر، وفشل في جميع المحاولات التي سنحت له.

ويستعد الشياطين الحمر لبداية الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-21.

يذكر ان الأهلي توج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق لقب الدوري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الزمالك، وحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا علي حسابه أيضًا بعد الفوز 2-1 في النهائي، وأخيراً حصوله على كأس مصر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.