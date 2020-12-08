نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت قناة النادي الأهلي برقية ريال مدريد الإسباني أرسلها إلى الشياطين الحمر من أجل تهنئته على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والذي حصده يوم 27 نوفمبر الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال نادي ريال مدريد في برقيته:"من نادى القرن الأوروبى إلى نادي القرن الأفريقي, نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وجميعنا فى ريال مدريد نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحاً في تاريخ هذه المسابقة المرموقة وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به".

واختتم ريال مدريد برقيته: "نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين وقبل كل ذلك جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له".