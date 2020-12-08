نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أن النجم النرويجي سعيد في ناديه وذلك ردًا على إهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه موكله فس فترة الإنتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن هالاند يقدم مستويات مثيرة للإعجاب مع بروسيا دورتموند منذ إنضمامه إليهم قادماً من ريد بول سالزبورج الأمرالذي جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد.

وألمحت التقارير الصحفية أن هالاند يمتلك شرط جزائي في عقده يبلغ قدره 75 مليون يورو ولكن سيتم تفعليه في صيف 2022.

وعن إهتمام ريال مدريد بهالاند, قال رايولا في تصريحات صحفية:" هذا ليس جديدًا بالنسبة لي لكنّه الآن سعيد في بروسيا دورتموند، هالاند يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وعندما يرحل عن النّادي سيكون من أجل ذلك الهدف وليس من أجل المال".