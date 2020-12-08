الرياضة

غدا.. رابيد تيست لفريق سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لبعض الفحوصات الطبية عبارة عن "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك ضمن الاجراءت الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتم إجراء اختبار "رابيد تيست"، للاعبين والجهاز الفني في الواحدة ظهر غد الأربعاء، داخل الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الانتاج الحربي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب السلام، في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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