نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتجديد عقد «الهداف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، البحث عن إمكانية تجديد عقد محمد شريف لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بعد موسمين، وتسعى لجنة التخطيط لتجديد عقد اللاعب مبكرًا من أجل توفير الاستقرار الكامل داخل الفريق.

وتمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة اللاعب من الإعارة أثناء تواجده مع نادي إنبي، رغم تلقي اللاعب لأكثر من عرض محلي أبرزهم من نادي بيراميدز.

وقدم محمد شريف مستويات رائعة خلال فترة الإعارة مع نادي إنبي، ونجح في تسجيل هدف أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في لقاء توجو.