نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف نائب رئيس يوفنتوس بسبب إهانة الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نائب رئيس نادي يوفنتوس بافل نيدفيد، ومدير الكرة بالنادي فابيو باراتيشي، للإيقاف بعد توجيه إهانات للحكم خلال المباراة الماضية للفريق بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقرر قاض رياضي اليوم الثلاثاء إيقاف نيدفيد حتى 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وتغريمه عشرة آلاف يورو (11 ألف و850 دولاراً) في أعقاب الإهانات التي صدرت منه ضد الحكم خلال مباراة الديربي التي فاز فيها فريقه على تورينو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي السبت الماضي.

وتعرض باراتيشي للإيقاف حتى 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بعد أن وجه إهانات للحكم من مدرجات ملعب أليانز الخالي من المشجعين بسبب جائحة كورونا.

وتم إيقاف كارلو بنسوليو الحارس الاحتياطي ليوفنتوس مباراة واحدة وتغريمه خمسة آلاف يورو بعد طرده، بسبب الاحتجاج خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ذاتها.