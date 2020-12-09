لاتسيو يخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني
خطف لاتسيو الإيطالي بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع كلوب بروج البلجيكي 2-2، ليرافق دورتموند الألماني إلى دور ثمن النهائي.
وفاز دورتموند على ملعب مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2 -1 في الوقت الذي تعادل فيه لاتسيو مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-2 في ختام فعاليات المجموعة السادسة للبطولة.
وتصدر دورتموند المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة وحل لاتسيو في المركز الثاني برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن كلوب بروج صاحب المركز الثالث في الوقت الذي تذيل فيه زينيت المجموعة بنقطة واحدة.
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