تشيلسي يتعادل مع كراسنودار 1-1 في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع كراسنودار الروسي بهدف لمثله في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح كابيلا التسجيل لـ كراسنودار في الدقيقة 24، لكن جورجينيو عادل النتيجة لـ تشيلسي في الدقيقة 28 من ضربة جزاء ليتقاسما نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 14 نقطة في صدارة المجموعة، ورصيد كراسنودار لـ 5 نقاط في المركز الثالث. وتأهل تشيلسي رفقة إشبيلية لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل كراسنودار للدوري الأوروبي.

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