لايبزيج يتأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال بانتصار على مانشستر يونايتد.. والشياطين الحمر يودعون المسابقة

فاز لايبزيج الألماني على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أنخيلينو أحرز الهدف الأول للايبزيج في الدقيقة الثانية، وضاعف هايدارا النتيجة للايبزيج في الدقيقة 13 منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، أزاد كلويفرت من معاناة لايبزيج بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69، ليحرز بعدها مانشستر يونايتد هدفين عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 80، وبول بوجبا في الدقيقة 82، لكنهما لم يمنعا الفريق من توديع المسابقة، ومنح بطاقة التأهل لدور الـ 16 للفريق الألماني.

وارتفع رصيد لايبزيج للنقطة 12 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط في المركز الثالث ليتأهل للدوري الأوروبي.

وكشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة لايبزيج كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور ليندولف - لوك شاو - أليكس تيليس

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتفوق مانشستر يونايتد بسبب المواجهات المباشرة.