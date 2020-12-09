يويفا يعلن استئناف مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير بعد توقفها.. والفريق التركي يرفض

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف مباراة فريقي باريس سان جيرمان وباشاكشهير التركي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهير التركي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر لاعبو الفريقين أرضية الملعب بعد شكوك في توجيه الحكم الرابع للقاء كلمات عنصرية للسنغالي ديمبا با مهاجم باشكهشير في واقعة غريبة.

وأعلن اليويفا بأنه سيتم استكمال المباراة في غضون دقائق مع استبدال الحكم الرابع سبب المشكلة بحكم تقنية الفار، ولكن لاعبو باشاكشهير رفضوا استئناف المباراة بوجود الحكم سبب الأزمة، ومازال الجدل مستمرًا حتى الآن.

وأعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة باشاكشهير التركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع:فلورينزي - ماركينيوس - دانيلو - كيمبمبي - باكير

خط الوسط: ليوناردو بارديس - فيراتي - رافينيا

خط الهجوم:نيمار - مبابي

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل باشاكشهير المركز الرابع برصيد 3 نقاط.