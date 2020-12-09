إشبيلية يفوز 3-1 على رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق جيوليس كوندي في الدقيقة 32 لصالح إشبيلية ثم اضاف المغربي يوسف النصيري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 45 ثم جاء الهدف الثالث للفريق الأندلسي عن طريق يوسف النصيري أيضًا في الدقيقة 81 .
بينما جاء هدف رين الوحيد في اللقاء عن طريق جورجينو روتر في الدقيقة 86 من ركلة جزاء .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني برصيد 13 نقطة ، بينما يتزيل رين ترتيب المجموعة الخامسة من دوري ابطال اوروبا برصيد نقطة وحيدة .
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