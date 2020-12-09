يوفنتوس يكتسح برشلونة بثلاثية ويرد إعتباره

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فوز هام على مضيفه فريق نادي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال اوروبا.

سجل ثلاثية البيانكونيري كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الثالثة عشر والثانية والخمسين من ركلتي جزاء فيما سجل ووسيتون ماكيني هدفاً في الدقيقة العشرين.

وبفوز البيانكونيري رفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة ويقتنص صدارة المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة ويتراجع للمركز الثاني.