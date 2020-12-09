نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. تعرف على أبرز حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد شبح العنصرية للظهور مجددًا في ملاعب الساحرة المستديرة، حيث شهدت مباراة باريس سان جيرمان وفريق اسطنبول باشاك شهير التركي، انسحاب لاعبي الفريقين من المباراة بعد 14 دقيقة وذلك بسبب قيام الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو باستخدام بعض العبارات العنصرية تجاه مدرب الفريق التركي لتتوقف المباراة.

بداية الأزمة جاءت بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ بيير ويبو مساعد مدرب باشاك شهير بعد 14 دقيقة وقبل خروجه تبادل بعض الكلمات مع الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو والذى اتهمه المدرب بوصفه بعبارات عنصرية خاصة بلونه الأسمر، وقرر لاعبو الفريق التركي الانسحاب من المباراة وساندهم لاعبي الفريق الباريسي.

وتقرر استئناف المباراة مجددًا ولكن بعد تحويل الحكم الرابع إلى غرفة الفار والاستعانة بأحد حكام الفار بدلا منه.

وشهدت ملاعب كرة القدم وخاصة الملاعب الأوروبية العديد من الوقائع العنصرية تجاه اللاعبين والمدربين والحكام على مدار السنوات الماضية.. ونستعرض أبرز تلك الوقائع في هذا التقرير:-

- الجماهير تشبه روبرتو كارلوس بـ"القرد":

وقع روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل السابق للعنصرية خلال احترافه بالدوري الروسي، حيث قام أحد المشجعين بإلقاء ثمرة "موز" أمامه في ملعب المباراة، واعتبرها نجم البرازيل اهانة عنصرية له ورفض استكمال المباراة.

- بالوتيلي ضحية العنصرية في إيطاليا:

طاردت العنصرية المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم ميلان السابق كثيرًا في ملاعب كرة القدم بإيطاليا بسبب لون بشرته السمراء، وأبرزها حدث في مباراة ميلان مع نابولي في الدوري الإيطالي عام 2014، حيث تعرض لاهانات عنصرية من الجماهير أثناء خروجه من الملعب بسبب مستواه السيئ خلال المباراة، ولم يتحمل اللاعب الإهانة ودخل في نوبة بكاء هيستيري.

- الجماهير تقذف "ألفيس" بالموز:

تعرض نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق دانيل ألفيس للعنصرية في مباراة جمعت بين فريقه البرسا وفياريال بالدوري الإسباني عام 2014 حيث قذفته الجماهير بالموز لتشبيهه بـ"القرد"، ولكنه تعامل مع الموقف بهدوء والتقط الموز من أرضية الملعب وقام بأكلها.

- جماهير تشيلسي تصف "صلاح" بالإرهابي:

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي للعنصرية من قبل جماهير تشيلسي والذي أخذت تردد "صلاح مفجر إرهابي"، وذلك قبل مباراة البلوز ضد سلافيا براج التشيكي، بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2019.

- هتافات عنصرية ضد نجم تشيلسي:

تعرض كالوم هادسون أودوي لاعب فريق تشيلسي لبعض الهتافات العنصرية من جماهير دينامو كييف الأوكراني بسبب لون بشرته السمراء، وذلك خلال مباراة الفريقين في مارس 2019 مما دفع إدارة البلوز إلى تقديم شكوى رسمية ضد النادي الأوكراني للاتحاد الدولي لكرة القدم يويفا.

- لوكاكو يتعرض للعنصرية في إيطاليا:

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وقع ضحية العنصرية خلال احترافه في صفوف انتر ميلان الإيطالي، حيث تعرض لهتافات عنصرية من بعض جماهير كالياري بالدوري الإيطالي في سبتمبر 2019.

- لاعب شاختار يبكي بسبب الهتافات العنصرية:

دخل البرازيلي تايسون لاعب فريق شاختار دونيتسك في نوبة بكاء شديد بعدما تعرض لهتافات عنصرية من جانب جماهير دينامو كييف الأوكراني خلال مباراة بين الفريقين في نوفمبر 2019 مما دفعه لمغادرة الملعب.

- ميلان ينسحب بسبب العنصرية ضد بواتينج:

انسحب فريق إيه سي ميلان من احدى المباريات الودية ضد أحد أندية الدرجة الرابعة في إيطاليا، وذلك بعدما تعرض لاعب الفريق الغاني كيفين بواتينج لهتافات عنصرية خلال المباراة مما دفعه لمغادرة ملعب المباراة وسدد كرة قوية تجاه الجماهير تعبيرا عن غضبه وتضامن معه زملائه ورفضوا استكمال اللقاء.