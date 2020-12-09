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لايبزيغ يرسل يونايتد إلى الدوري الأوروبي

خطف لايبزيغ بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثلاثاء على ضيفه مانشستر يونايتد 3-2 ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة التي شهدت إيقاف مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي بسبب عبارات عنصرية من الحكم الرابع. لايبزيغ يرسل يونايتد إلى الدوري الأوروبيخطف لايبزيغ بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثلاثاء على ضيفه مانشستر يونايتد 3-2 ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثامنة التي شهدت إيقاف مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي بسبب عبارات عنصرية من الحكم الرابع. وضمن بذلك لايبزيغ وسان جرمان بطاقتي التأهل بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة مباراة الفريق الفرنسي في حال اقامتها. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 12 نقطة مقابل تسع نقاط لكل من سان جرمان ويونايتد مع أفضلية للأول في المواجهتين المباشرتين (فاز يونايتد ذهابا في باريس 2-1، وخسر على أرضه 1-3)، لينتقل "الشياطين الحمر" إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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