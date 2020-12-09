سلبية مسحة يوسف أوباما من فيروس كورونا

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة يوسف أوباما وتعافيه من إصابته بـ فيروس الكورونا. فيما استمرت إيجابية مسحة عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول بفيروس كورونا وسيخضع لمسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يخضع يوسف أوباما لفحوصات طبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض. وكان محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

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