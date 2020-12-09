من محطة وقود للعالمية.. حسين الشحات: كان عندي حلم واتحقق

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أنه يلعب حالياً وهو مصاب منذ خوض لقاء الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلي إجراء عملية بسيطة خلال الفترة المقبلة.
وقال حسين الشحات خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "عندي مشكلة في إصبع رجلي الكبير ومحتاج عملية وهعملها بس بعد فترة بسبب ضغط المباريات".
وتابع: "فقدت والدي وأنا عندي 6 شهور وزوج والدتي عاملني كأي وكان صاحب فضل كبير في بدايتي كلاعب وخدني أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".
وأتم: "كنت أعمل في محطة وقود وأنا عندى 15 سنة وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنني مسجل في نادى النيل".
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