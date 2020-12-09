نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: والدي شكرني على انتقالي للزمالك رغم اعتراضه من قبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وأكد زيزو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تحدى والده من أجل دخول نادي الزمالك، الذي لم يكُن يرغب في عودته من أوروبا.

وتابع، "قبل الانتقال إلى الزمالك كانت رغبتي تتفق تماما مع والدي بشأن عدم العودة من أوروبا، والاستمرار في المسيرة الاحترافية".

وواصل، " على الرغم من اعتراض والدي على فكرة عودتي من أوروبا في البداية، إلا أنه يشكرني على اختياري للانتقال الزمالك".

وأشار إلى أنه آخر ثلاثة تدريبات له مع الزمالك كانت الأفضل منذ انضمامه للقلعة البيضاء، مؤكدا أن لاعبي الزمالك يظهرون وقت الشدة.