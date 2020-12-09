الرياضة

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام يوفنتوس

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق كومان مدرب فريق برشلونة، على خسارة فريقه امام يوفنتوس في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان عقب المباراة في تصريحات صحفية: "دخلنا المباراة بخوف كبير وبدون قوة أو ندية للسيطرة على المباراة، الخصم كانت لديه رغبة كبيرة للفوز وهذا ما تحقق لهم بعض ارتكابنا للأخطاء في الدفاع".

 

وأضاف: "بصفة عامة كنا جيدين في دور المجموعات، تحقيق 15 نقطة من أصل 18 هذا ليس بالأمر السهل، هناك أشياء يجب تحسينها، علينا أن نبدأ المباريات بشكل قوي وبتركيز كبير".

 

وأكمل: "نستطيع المنافسة على دوري الأبطال بدون أدنى شك، لعبنا مباراة الذهاب أمام اليوفي بشكل ممتاز وكنا متفوقين عليهم كثيراً".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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