نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للزمالك بشأن فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق عن اقتراب تجديد الزمالك للنجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك يجدد لفرجاني ساسي خلال ساعات بعد الانتعاشة المالية التي حدثت واللاعب يرغب فى تجديد عقده مع القلعة البيضاء عكس وكيله الذي يسعي بقوة لانتقاله إلى السعودية".

واضاف: "مهند عون وكيل فرجاني يريد الحصول على عمولة كبيرة عن طريق العرض السعودي الذى تلقاه اللاعب فى الفترة الاخيرة".

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.