تعلمت منه الكثير.. ميسي ناعيًا المدرب الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا

نعى ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، المدرب المخضرم، أليخاندرو سابيلا، مدرب مدرب الأرجنتين السابق، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر 66 سنة بعد متاعب صحية في القلب.

ونشر ليونيل ميسي عبر حسابه على انستجرام صورة له مع الراحل، وعلق عليها: "كان من دواعي سروري مشاركة الكثير معك. كان أليخاندرو شخصًا رائعًا ، فضلًا عن كونه محترفًا رائعًا ميزني في مسيرتي المهنية وتعلمت منه الكثير.

وأضاف: "عشنا معًا بعضًا من أفضل ذكرياتي الكروية خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأيضًا في كأس العالم.. تعازيّ لجميع عائلته وأصدقائه".

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن وفاة المدرب الأرجنتيني المخضرم أليخاندرو سابيلا، مدرب مدرب الأرجنتين السابق، أمس الثلاثاء، عن عمر 66 سنة بعد متاعب صحية فى القلب.

لعب أليخاندرو سابيلا خلال مسيرته الاحترافية مع 7 أندية فى 17 موسمًا وسجل خلالها 33 هدفًا ضمن 433 مباراة، ولم يفز بأى موسم بالكأس، بينما فاز في 4 مواسم بالدورى.

وتولى أليخاندرو سابيلا مهمة تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ 2011 حتى 2014، وكان سابيلا قد قاد الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم عام 2014، الذي خسر فيه المنتخب الأرجنتيني من المنتخب الألماني بهدف دون مقابل عن طريق ماريو جوتزه.

ودرب سابيلا نادي إستوديانتيس الأرجنتيني من 2009 إلى 2011، ولعب سابيلا في عدة أندية أبرزها: شيفيلد يونايتد، ليدز يونايتد، ريفر بلات، إستوديانتيس.