إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير على كورنيش الإسكندرية .. صور

تعرّض إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، ونجم الأهلي والزمالك والمنتخب السابق، لحادث تصادم، على طريق كورنيش الإسكندرية، منذ قليل.

وتداولت صور لـ إبراهيم حسن بعد الحادث المروري الذي وقع في منطقة لوران.

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور وعلق عليها: "إبراهيم حسن "الكبير" يتعرض لحادث منذ قليل بمنطقة لوران في الإسكندرية.. نتمنى لك السلامة".