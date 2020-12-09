نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بيراميدز يعلق على إيقافه عامين بسبب المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، أنه تعرض لنزلة برد قبل مباراة حوريا كوناكري بالكونفدرالية.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تعرضت لنزلة برد قبل مباراة حوريا كوناكري الغيني وتلقيت ادوية تحتوي على مادة منشطة دون الرجوع للطبيب".

وأكمل: "بيراميدز لم يقصر معي وأخوض تدريباتي بشكل يومي مع الفريق"

وتابع: "أسعى لحصد أول لقب لي مع بيراميدز هذا الموسم، أتمنى أن تكون بطولة الكونفدرالية من نصيبنا العام القادم، كل حاجه متوفرة في الفريق ونقدر على حسم البطولة".