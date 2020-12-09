نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو: سأتجه للتمثيل بعد اعتزال اللعب وأتمنى انضمام أفشة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وجهته المقبلة بعد اعتزاله كرة القدم.

وأكد زيزو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يتمنى الاتجاه لمجال التمثيل بعد اعتزال كرة القدم.

كما أوضح نجم القلعة البيضاء أنه يتمنى أن يضم الزمالك نجم النادي الأهلي محمد مجدي افشة، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان يود اللعب بجوار أبوتريكة وحازم إمام.

وفي سياق آخر، أشار إلى أنه يعد جماهير الزمالك بالفوز بكل البطولات اللي خسرها الفريق خلال الفترة الأخيرة بإذن الله.

وعبر عن انزعاجه من الفيديو الذي تم تداوله للإساءة إلى شيكابالا، قائلا، "ربنا يشفي هؤلاء المرضى، فهم لا يمثلون أي جمهور، وشيكابالا يبعد نفسه تمامًا عن هذه الأمور، لأنه لاعب كبير".