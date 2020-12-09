نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية تردد بعض الأنباء عن وجود انقسام بين نجوم ريال مدريد الإسباني حول مصير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن الحديث عن وجود انقسامات في غرفة الملابس حول زيدان ليس صحيحًا بل العكس يدعم اللاعبون مديرهم الفني.

وعلى جانب آخر, أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن غرفة ملابس ريال مدريد منقسمة على عكس الصورة التي يظهرها زيدان في الإعلام وتأكيده على الثقة المتبادلة بينه واللاعبين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن غرفة ملابس الريال منقسمة إلى 3 مجموعات حول إدارة زيدان للفريق.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك مجموعة تدعم زيدان بشكل كبير وترفض انتقاد إدارته وهي مجموعة تضم اللاعبين الكبار: سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس ومارسيلو وإيدين هازارد وكريم بنزيما ورافاييل فاران وفيرلاند ميندي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك مجموعة أخرى ترى أنه هناك إخفاقات واضحة أدت إلى تراجع آداء الفريق بالإضافة إلى أن رحيل زيدان والتعاقد مع مدير فني آخر سيحسن الأوضاع.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن هذه المجموعة تضم كلا من إيسكو وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتشوهي الأسماء التي لا تشارك بانتظام مع زيدان.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن المجموعة الثالثة تضم كلا من داني كارفاخال وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز ومارتن أوديجارد وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وناتشو فرنانديز ورودريجو جوس فهي غير مهتمة بمصير زيدان وتركز في عملها فقط.