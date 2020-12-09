الرياضة

طارق العشري: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النادى الأهلى لقب بطولة كأس مصر على حساب نادى طلائع الجيش بالفوز بركلات الترجيح ليتوج باللقب رقم 37 فى تاريخه.

 

وأكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه كان ندا قويا أمام النادي الأهلي فى نهائي كأس مصر.

 

وقال العشري فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قدمنا مباراة من العيار الثقيل أمام الاهلي واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق فى هذه المباراة".

 

واضاف: "المباريات الكبيرة تكسب الفريق شخصية جيدة وقدمنا أداء تكتيكي عالي الجودة ومباراتي الأهلي والزمالك فى الكأس ستعود علينا بالنفع فى بطولة الدوري".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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