طارق العشري: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي

وقال العشري فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قدمنا مباراة من العيار الثقيل أمام الاهلي واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق فى هذه المباراة".

محمد يوسف

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