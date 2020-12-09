عملت اللي عليا وزيادة.. عبدالرحمن مجدي يكشف أسباب خلافه مع النادي الإسماعيلي

قال عبدالرحمن مجدي، نجم النادي الإسماعيلي، إنه وصل إلى طريق مسدود مع إدارة الدراويش، بشأن تجديد تعاقده مع النادي.

ونشر مجدي عبر "استوري" بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا عملت اللي عليا وزيادة وداخل على سنة مش بتكلم كفاية قلة احترام وتقدير لحد كدا وإن شاء الله في الوقت المناسب هوضح كل حاجة" .

كما حذف عبدالرحمن مجدي جميع الصور التي يرتدي فيها قميص الإسماعيلي من على حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

واقترب عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ولاعب المنتخب الأوليمبي، من الرحيل بشكل نهائي عن قلعة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصدر مقرب من "اللاعب" صرح لموقع "دوت الخليج" بأن السبب وراء طلب اللاعب الرحيل من الإسماعيلي، هو عدم تقدير مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان له، حيث رفض المجلس تعديل عقده للفئة الأولى مساواة مع لاعبي الفريق، خاصة وهو لاعب بالمنتخب الأوليمبي.

وأضاف "المصدر" أن اللاعب يتبقى في عقده موسمان، وكان يتمسك بالاستمرار ضمن صفوف فريقه، إلا أن الإدارة استقرت على رحيله، في حالة حصوله على عرض مالي يليق بلاعبه.

وشهدت الفترة الماضية تألقًا من جانب عبدالرحمن مجدي، خاصة مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والذي نجح المنتخب من خلالها في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021.