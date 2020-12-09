وقفت قدامه وقعدت أقول احنا فزنا.. حسين الشحات يروي كواليس خناقته مع مصطفى محمد

كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كواليس مشاجرته مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، عبر قناة "أون تايم سبورت": "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

وأكمل "ولكن لاعبو الزمالك الكبار شيكابالا وحازم إمام تدخلوا سريعا وانتهى كل شيء".

وواصل تصريحاته "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".