نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم .. 16 مباراة في القاهرة والصعيد بدوري القسم الثاني في المقال التالي
ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات اليوم الأربعاء بالمجموعتين الأولى والثانية :
مباريات المجموعة الأولى
1- تليفونات بني سويف مع كيما أسوان
2- سوهاج مع بترول أسيوط
3- المنيا مع طهطا
4- شبان قنا مع بني سويف
5- سمسطا مع الفيوم
6- الدخان مع الإعلاميين
7- الألومنيوم مع ديروط
8- أسمنت أسيوط مع قنا
مباريات المجموعة الثانية
1- النصر مع الزرقا
2- بتروجت مع الترسانة
3- جمهورية شبين مع القناة
4- المريخ مع السكة الحديد
5- سرس الليان مع طنطا
6- Zed مع النجوم
7- الداخلية مع بورتو السويس
8- منتخب السويس مع كوكاكولا
ترتيب المجموعة الأولى
1- الشرقية للدخان 6 نقاط
2- المنيا 4 نقاط
3- الإعلاميين 4 نقاط
4- شبان قنا 4 نقاط
5- سوهاج 4 نقاط
6- شباب سمسطا 3 نقاط
7- بنى سويف 3 نقاط
8- البترول 3 نقاط
9- ديروط 3 نقاط
10- قنا 3 نقاط
11- الفيوم نقطة
12- التليفونات نقطة
13- الألومنيوم نقطة
14- كيما نقطة
15- أسمنت أسيوط نقطة
16- طهطا نقطة
ترتيب المجموعة الثانية
1- النصر 4 نقاط
2- بتروجت 4 نقاط
3- القناة 4 نقاط
4- الترسانة 4 نقاط
5- الزرقا 3 نقاط
6- سرس الليان 3 نقاط
7- المريخ 3 نقاط
8- كوكاكولا 3 نقاط
9- بورتو نقطتين
10- السكة نقطتين
11- زد إف سي نقطتين
12- منتخب السويس نقطتين
13- النجوم نقطة
14- الداخلية نقطة
15- طنطا بدون نقاط
16- جمهورية شبين بدون نقاط