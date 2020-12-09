اليوم .. 16 مباراة في القاهرة والصعيد بدوري القسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020/2021 إقامة 16 مباراة في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في مجموعتي الصعيد والقاهره، على أن يقام 8 مباريات غداً الخميس في نفس الجولة بمجموعة بحري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات اليوم الأربعاء بالمجموعتين الأولى والثانية :

مباريات المجموعة الأولى

1- تليفونات بني سويف مع كيما أسوان2- سوهاج مع بترول أسيوط3- المنيا مع طهطا4- شبان قنا مع بني سويف5- سمسطا مع الفيوم6- الدخان مع الإعلاميين7- الألومنيوم مع ديروط8- أسمنت أسيوط مع قنا

مباريات المجموعة الثانية



1- النصر مع الزرقا

2- بتروجت مع الترسانة

3- جمهورية شبين مع القناة

4- المريخ مع السكة الحديد

5- سرس الليان مع طنطا

6- Zed مع النجوم

7- الداخلية مع بورتو السويس

8- منتخب السويس مع كوكاكولا

ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 6 نقاط

2- المنيا 4 نقاط

3- الإعلاميين 4 نقاط

4- شبان قنا 4 نقاط

5- سوهاج 4 نقاط

6- شباب سمسطا 3 نقاط

7- بنى سويف 3 نقاط

8- البترول 3 نقاط

9- ديروط 3 نقاط

10- قنا 3 نقاط

11- الفيوم نقطة

12- التليفونات نقطة

13- الألومنيوم نقطة

14- كيما نقطة

15- أسمنت أسيوط نقطة

16- طهطا نقطة

ترتيب المجموعة الثانية



1- النصر 4 نقاط

2- بتروجت 4 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط

5- الزرقا 3 نقاط

6- سرس الليان 3 نقاط

7- المريخ 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- بورتو نقطتين

10- السكة نقطتين

11- زد إف سي نقطتين

12- منتخب السويس نقطتين

13- النجوم نقطة

14- الداخلية نقطة

15- طنطا بدون نقاط

16- جمهورية شبين بدون نقاط

