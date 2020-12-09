ننشر تعديلات مباريات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

أرسلت لجنة المسابقات فى القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل العديد من التعديلات على ملاعب مباريات مجموعة الصعيد بدوري المظاليم الموسم الجديد.

وعللت لجنة مسابقات القسم الثاني أن سبب التعديلات التي أرسلتها إلى الأندية على الملاعب نظرا لتعارضها مع مباريات الدوري الممتاز الموسم الجديد الذي ينطلق يوم 11 ديسمبر الجاري.

وكانت قرعة دوري القسم الثاني أجريت بمقر اتحاد الكرة بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية، حيث انطلق دوري القسم الثاني لموسم 2020/2021 يوم 25 نوفمبر الماضي وتم غلق باب القيد يوم 24 من الشهر ذاته.

وتتكون المسابقة من ثلاث مجموعات تضم كل منها 16 فريقا، يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الممتاز، بينما يهبط الفرق الأربعة الأخيرة من كل مجموعة إلى القسم الثالث.

وأسفرت القرعة عن التالي:

الأسبوع الأول بالمجموعة الأولي :

بترول أسيوط مع كيما اسوان

شبان قنا مع ايمن أسيوط

سمسطا مع طهطا

الدخان مع بني سويف

الألومنيوم مع الفيوم

التليفونات مع الإعلاميين

سوهاج مع ديروط

المنيا مع قنا

الأسبوع الأول في المجموعة الثانية :

الزرقا مع طنطا

السويس مع بورتو

المريخ مع النجوم

الترسانة مع السكة الحديد

اف سي مصر مع القناة

شبين مع سرس الليان

الداخلية مع النصر

بتروجيت مع كوكاكولا

الأسبوع الأول في المجموعة الثالثة:

فاركو مع الرجاء

دمنهور مع حرس الحدود

دكرنس مع مالية كفر الزيات

المنصورة مع بيلا

كفر الشيخ مع أبو قير للأسمدة

بلدية المحلة مع بني عبيد

الأوليمبي مع سبورتنج

الجزيرة مع الحمام

ويبدأ فريق النصر مشاركاته في المسابقة المحلية بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق الداخلية ضمن منافسات الأسبوع الاول بدوري المظاليم.

فيما يلتقى فى الأسبوع الثاني نظيره فريق جمهورية شبين وفى الجولة الثالثة مع نادى الزرقا.

الأسبوع الرابع

النصر vs سرس الليان

الأسبوع الخامس

النصر vs طنطا

الأسبوع السادس

النصر vs القناة

الأسبوع السابع

النصر vs بورتو

الأسبوع الثامن

النصر vs النجوم

الأسبوع التاسع

النصر vs كوكاكولا

الأسبوع العاشر

النصر vs السكة الحديد

الأسبوع الحادي عشر

النصر vs الترسانة

الأسبوع الثاني عشر

النصر vs بتروجيت

الأسبوع الثالث عشر

النصر vs المريخ

الأسبوع الرابع عشر

النصر vs منتخب السويس

الأسبوع الخامس عشر

النصر vs زيد

وتم وضع نادي الشرقية للدخان في المجموعة الأولي كما تم وضع نادي طنطا في المجموعة الثانية وتقرير هبوط 4 فرق من القسم الثاني للقسم الثالث.

وقال الدكتور جمال محمد علي خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للجبلاية تواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن مد القيد للأهلي والزمالك.

وأضاف: الفيفا ابلغ وليد العطار بأن اللاعب الغير مقيد يتم دراسة موقفه بشكل فردي وقيده إن أمكن في أي نادٍ بعد غلق القيد.

واستطرد: تم إخطار العطار بإن اللاعب المسجل في ناد وتم رفع اسمه واللاعب لم يجد ناديا فإن النادي الأصلي ملزم بسداد قيمة عقده لحين التعاقد مع ناد آخر.

قال الدكتور محمد على أيضا خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني : اتحاد الكرة يعلم تمام المسافات التي تقطعها الفرق بالقسم الثاني في السفر وبناء على ذلك قرر مسؤولى الجبلاية وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد .. خاصة وأن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد .. بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.

وفجر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل خلال مراسم قرعة أندية القسم الثاني.

قال الدكتور جمال محمد على : من الممكن إقامة قسم خامس أو دوري أفرع في المستقبل خاصة وأن القسم الرابع يتكون من 382 ناديا وهو عدد كبير جدا ويمكن تقليصه من خلال إقامة دوري قسم خامس أو دوري أفرع.

يذكر أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة كشف عن ٥ اسباب دفعت الجبلاية إلى إصدار قرار الغاء الهبوط فى القسم الثاني والثالث.