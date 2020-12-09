تعرف على الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث سير في الإسكندرية

أعلن مستشفى سيتي بالإسكندرية عن تفاصيل حالة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، بعد تعرضه لحادث سير منذ ساعات، على طريق كورنيش الإسكندرية، وذلك عقب اصطدام سيارته بأحد الأرصفة.
وأكد المستشفى أن حالة إبراهيم حسن جيدة ومطمئنة ولا داعي للقلق عليه بعد خضوعه إلى بعض الفحوصات التي أثبتت استقرار حالته الصحية.
وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري تعرض لحادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية وتحديدا بمنطقة لوران في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء.
وتدخل رجال المرور بالتدخل لرفع سيارة إبراهيم حسن، من موقع الحادث بعد المعاينة ووصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقلت لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لأحد المستشفيات القريبة.
وتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالاتحاد السكندري، حديثا، بالتزامن مع إسناد مهمة المدير الفني لشقيقه حسام حسن.
وتداولت صور لـ إبراهيم حسن بعد الحادث المروري الذي وقع في منطقة لوران.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي،: "إبراهيم حسن "الكبير" يتعرض لحادث منذ قليل بمنطقة لوران في الإسكندرية.. نتمنى لك السلامة".
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادًا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.
وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الأزمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.
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