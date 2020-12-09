ليلة الحسم بدوري الأبطال.. ريال مدريد يصارع مونشنجلادباخ في نهائي أوروبي مبكر

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع شاختار دونيتسك الوصيف بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ الصدارة برصيد 8 نقاط، ويأتي إنتر ميلان أخيرًا برصيد 5 نقاط.

وسيكون للأربع فرق فرصة التأهل، حيث لا خيار أمام ريال مدريد سوى الفوز على مونشنجلادباخ، لأن التعادل سيحسم تأهل الفريق الألماني، وفي هذه الحالة سينتظر ريال مدريد نتيجة المباراة الأخرى بين شاختار دونيتسك وإنتر ميلان.