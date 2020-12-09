نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي ميتييلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ميتلاند الدولي فى الدنمارك.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر المجموعة وضمن التأهل لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بينما ودع الفريق الدنماركي البطولة.