نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميتييلاند بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي ميتييلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ميتلاند الدولي فى الدنمارك.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان.

خط الدفاع: روبيرتسون، أرنولد، فابينهو، ماتيب.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا.