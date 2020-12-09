نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - عضو الزمالك : اللجنة المؤقتة منعتني من دخول النادي.. وجاري معالجة الأمر قانونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور ماجد قيشو عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن منعه من الدخول إلى نادي الزمالك، وحدوث مشادة بينه وبين إفراد الأمن الخاص بنادي الزمالك.

وقال "قيشو" في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" : تم منعي من دخول نادي الزمالك أمس، ولا أعلم السبب الحقيقي وراء هذا القرار، أنا عضو جمعية عمومية بنادي الزمالك ومن حقي الدخول في أي وقت.

وأضاف : فؤجئت بوضع أسمي على بوابة النادي، وعند محاولة الدخول قام الأمن الخاص بشركة التأمين المسئولة عن نادي الزمالك بمنعي، وذلك كتعليمات اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك".

وأتم دكتور ماجد قيشو تصريحاته : أول مرة يت منعي من نادي الزمالك ولا أعلم السبب ، وجارى معالجة الأمر بالشكل القانونى حفاظا على قيم و مبادىء نادى الزمالك.

الجدير بالذكر، أن الدكتور ماجد قيشو عضو نادي الزمالك قاد منذ أيام حملة توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة، وذلك لبحث تطورات الموقف فى نادي الزمالك.