توقفت بسبب عبارات عنصرية...مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير تُستأنف اليوم الأربعاء

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير التركي ضمن الجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا حتى يوم الأربعاء، بعد توقفها بسبب إساءات عنصرية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه قرر بعد محادثات مع إدارتي باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، بشكل استثنائي استئناف المباراة من حيث توقفت، على أن يديرها طاقم تحكيمي جديد، وذلك عند الساعة (6:55) مساء بتوقيت فرنسا، (8:55) مساء بتوقيت مكة المكرمة.



وكانت المباراة توقفت بسبب ما اعتبره النادي الضيف إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد للفريق التركي بيير ويبو.

المصدر: وكالات