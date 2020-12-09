قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير التركي ضمن الجولة الختامية لدوري أبطال أوروبا حتى يوم الأربعاء، بعد توقفها بسبب إساءات عنصرية.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه قرر بعد محادثات مع إدارتي باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، بشكل استثنائي استئناف المباراة من حيث توقفت، على أن يديرها طاقم تحكيمي جديد، وذلك عند الساعة (6:55) مساء بتوقيت فرنسا، (8:55) مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وكانت المباراة توقفت بسبب ما اعتبره النادي الضيف إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للمدرب المساعد للفريق التركي بيير ويبو.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقفت بسبب عبارات عنصرية...مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير تُستأنف اليوم الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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