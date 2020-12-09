منتخب ناشئي السلة يواجه غينيا على برونزية أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة، بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، مع نظيره الغيني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا والمقامة بالقاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 9 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.
وفشل منتخبنا الوطني في حجز تذكرة الصعود للمونديال واللعب على نهائي البطولة القارية.
وكان "الفراعنة" قد خسروا في نصف النهائي أمام منتخب مالي بنتيجة 79 - 70، فيما خسر منتخب غينيا من نظيره السنغالي بنتيجة 52 - 39.
فيما يلتقي المنتخبان المالي والسنغالي على كأس البطولة في تمام الثامنة مساء.
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