ليفربول في نزهة كروية أمام ميتييلاند الدنماركي بـ دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ميتييلاند الدنماركي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة ميتييلاند بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لـ ليفرول، بعدما ضمن الفريق تأهله رسميا إلي دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر عن المجموعة الرابعة.

ورفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي استثناء بعض اللاعبين الأساسين من السفر إلى الدنمارك، لمواجهة ميتييلاند.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ميتييلاند:" جميع اللاعبي سيسافرون إلى الدنمارك، ثم نتخذ بعدها القرار سواء بمشاركتهم في المباراة أو الدفع بالبدلاء.

وتابع:" لدينا جلسة بالفعل مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة وولفرهامبتون، لكن لا يزال أمامنا بضع ساعات لاتخاذ القرار سواء بمشاركة الأساسين أو بالدفع بالبدلاء".

وواصل:" علي أي حال لا يمكننا أن ننسى الوضع الذي نحن فيه، سنلعب يوم الأحد، بعد ذلك مباراة يوم الأربعاء ثم السبت، سمعت الآن منذ ثانية أننا سنلعب 6 مباريات في 22 يوما، وقد خاص اللاعبون في آخر 22 يوما 6 مباريات أيضا على الأقل، لذلك علينا أن نكون مستعدين قدر الإمكان".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل أتلانتا الإيطالي، وأياكس الهولندي ثالثا بـ 7 نقاط، بينما يتذيل ميتييلاند جدول الترتيب بنقطة وحيدة.