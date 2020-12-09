عودة راموس وكارفخال الأبرز في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مونشنجلادباخ

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستقرت الصحف الإسبانية على التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة مونشنغلادباخ، والذي شهد عودة الثنائي سيرجيو راموس، وداني كارفاخال أساسيان، بعد عودتهما من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع شاختار دونيتسك الوصيف بينما يتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ الصدارة برصيد 8 نقاط، ويأتي إنتر ميلان أخيرًا برصيد 5 نقاط.

وسيكون للأربع فرق فرصة التأهل، حيث لا خيار أمام ريال مدريد سوى الفوز على مونشنجلادباخ، لأن التعادل سيحسم تأهل الفريق الألماني، وفي هذه الحالة سينتظر ريال مدريد نتيجة المباراة الأخرى بين شاختار دونيتسك وإنتر ميلان.

وقد يكفي التعادل الفريقين في حال فوز الإنتر على شاختار.

أما الإنتر فحصوله على بطاقة دور الـ16 تتوقف على فوزه، وانتهاء مواجهة الريال ومونشنجلادباخ، بنتيجة غير التعادل.

فالفريق الإيطالي يمكنه بلوغ دور الـ16 إذا فاز وخسر الريال أو تعادل.