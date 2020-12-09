نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- طبيب الزمالك يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لعبد الله جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أخر تطورات الحالة الصحية لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأكد محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : أن عبد الله جمعة ما زال يعان يمن فيروس كورونا وأن نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها اللعب يوم الأُحد جاءت إيجابية.

واضاف : عبد الله جمعة بحالة صحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض من فيروس كورونا، وبالتالي فهو في حالة تحسن كبيرة ويلتزم بالتعليمات الطبية.

وأتم طبيب الزمالك تصريحاته : الظهير الأيسر للزمالك خضع لمسحة طبية أمس، والنتيجة سوف تظهر مساء اليوم، ونتمنى أن يتعافي من الفيروس هذه المرة وأن تكون النتيجة سلبية.

وفي نفس السياق ، أعلن يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" تعافيه من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب تحت إشراف دكتور محمد أسامة، وجاءت سلبية.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك بالاطمئنان على حالة جميع للاعبين أول بأول وعمل مسحات طبية بشكل دوري حفاظاً على سلامة اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا.

