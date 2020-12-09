نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدخل حكومي لتجديد عقد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن وجود تدخل حكومي لتجديد عقد نجم نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

ويسعى نادي الزمالك لتجديد عقد نجمه التونسي الدولي فرجاني ساسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحسب مصدر مطلع، فإن وزير الرياضة، دكتور أشرف صبحي، طالب بضرورة تجديد عقد ساسي، في ظل كونه أحد أعمدة الفريق.

وقال المصدر، إن الجلسة كانت مثمرة بمعنى الكلمة، والكل هدفه مصلحة نادي الزمالك، وإبعاد المصالح الشخصية.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور أشرف صبحي، طالب بإنهاء أي أزمات قد تواجه فريق الكرة، وألمح ضمن حديثه إلى ضرورة التجديد للتونسي فرجانى ساسي لاعب وسط الفريق.

واقترب فرجاني ساسي، من تجديد عقده مع الزمالك، بعد توصله لاتفاق مع النادي، وخاصة أن الطلبات المادية للاعب حتى الآن، لاقت قبولا من اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك.

وتسعى اللجنة، لتجهيز 50% من مقدم عقد ساسي، مع إمكانية أن تحسم الأمور رسميا قبل مرور أسبوعين.