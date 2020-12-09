نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فترة الانتقالات الشتوية للأندية الرياضية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال أيام معدودة تستقبل الأندية الرياضية السعودية فترة الانتقالات الشتوية والتي تنتظرها أندية الدوري السعودي للمحترفين فهذه الفترة هي الفترة الأفضل لعقد العديد من الصفقات وتدعيم الفريق بمجموعة من الصفقات الرابحة وذلك تجهيز كل الفرق للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس الملك، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

فترة الانتقالات الشتوية

أكثر الأندية احتياجاً لتلك الفترة:

سوف تبدأ الفترة الشتوية بداية من العام الجديد تحديداً في يوم الحادي عشر من يناير وحتى اليوم السابع من شهر فبراير لعام 2021 م وهذا يعني أن جميع الأندية الداخلة في الدوري السعودي للمحترفين لديها مدة تعادل ستة وعشرين يوكماً كاملاً لتدعيم الفريق وعقد أفضل الصفقات المتاحة استعداداً للمنافسة الكبرى على الكأس.

من بين كل الفرق المشتركة يعد فريق النصر من أكثر الفرق التي بحاجة للاستفادة من تلك الفترة وذلك بسبب أداء الفريق والإدارة الغير مرضي طوال هذه الفترة وخلال مباريات الدوري السعودي الحالية والتي من المتوقع إن ينتج عنها خروج عدد كبير من اللاعبين عن الفريق.

كان فريق النصر قد حصل على خمسة هزائم كاملة خلال ست جولات من مباريات الدوري السعودي مما جعله أسوأ أداء على الإطلاق في تاريخ الفريق وذلك طبقاُ رأي وتصريحات العديد من المحللين الرياضين المشهورين.

صفقات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوي:

أوضح الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر أن نادي النصر المعروف بأصفر العاصمة يفكر في عقد صفقة وصم اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز الشهير وصانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي، وذلك لتعزيز قوة الفريق وتعويض الخسائر السابقة.

أوضح مدير الفريق أيضاً عن نيته بضم كل من البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب نادي جيانغسو سوننج الصيني واللاعب لوكاس فيريسيمو مدافع الفريق الكروي الأول بنادي سانتوس البرازيلي.