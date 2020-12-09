أبطال أوروبا (مجموعات /جولة أخيرة): برنامج مباريات الاربعاء

في ما يلي برنامج مباريات الاربعاء 9 ديسمبر، لحساب الجولة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1):

مباريات الساعة 18:55:

باريس سان جيرمان - إسطنبول باشاك شهير (تستكمل المباراة اليوم بعد توقفها يوم امس بسبب عبارات عنصرية)

أياكس أمستردام - أتلانتا

ميتييلاند - ليفربول

مباريات الساعة 21:00:

بايرن ميونيخ - لوكوموتيف موسكو

ريد بول سالزبورغ - أتلتيكو مدريد

ريال مدريد - بوروسيا مونشنغلادباخ

انتر ميلان - شاختار دونيتسك

مانشستر سيتي - مارسيليا

أولمبياكوس - بورتو

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