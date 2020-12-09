ناقد رياضي عن تنمر حكم المباراة على بيير ويبو: تحيا الإنسانية وتحيا كرة القدم

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي ، علي رد فعل لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب تنمر حكم المباراة علي بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي

وغرد حسن المستكاوي عبر تويتر : "تحيا الانسانية وتحيا كرة القدم وهذه التحية كما شاهد الجميع سببها ان لاعبي باريس سان جيرمان وباشاك شهير غادروا الملعب معا ورفضوا استكمال المباراة بسبب كلمة عنصرية من الحكم الرابع وهي " نيجرو " ضد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي

توقفت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام للحكم الرابع بتوجيه إساءة عنصرية لأحد أفراد الفريق التدريبي للنادي التركي.

وغادر باشاك شهير الملعب بعد نقاش طويل وساخن مع حكام المباراة خلال الشوط الأول، عقب طرد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق في الدقيقة 16.

وتبين أن عناصر باشاك شهير شعروا بالغضب من ملاحظات الحكم الرابع للمباراة، التي بدت عنصرية.