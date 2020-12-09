بعد تأجيلها بسبب العنصرية.. طاقم جديد لاستكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الحكم الهولندي داني ماكيلي، سيقوم باستكمال ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت أمس الثلاثاء بسبب عنصرية.

وسيتولى ماكيلي إدارة المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس، والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكما رابعا.