أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الحكم الهولندي داني ماكيلي، سيقوم باستكمال ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاك شهير التركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت أمس الثلاثاء بسبب عنصرية.
وسيتولى ماكيلي إدارة المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس، والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكما رابعا.
وكانت المباراة توقفت بعد نحو 20 دقيقة من انطلاقها، بسبب توجيه الحكم الرابع الروماني سيبستيان كولتيسكو، إساءات عنصرية للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي، ووصفه بـ (الرجل الأسود).
وخرج لاعبو الفريقين من الملعب متعادلين سلبيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تأجيلها بسبب العنصرية.. طاقم جديد لاستكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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