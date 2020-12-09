لجنة التخطيط بالأهلي تستقر علي تعديل عقود ثنائي الفريق

أستقرت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق لتمديد وتعديل عقودهما المالية بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني بعودتهما من الإعارة والاعتماد عليهما بشكل رئيسي في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد ضم اكرم توفيق وخرج للإعارة موسمين للجونة ونفس الأمر لناصر ماهر الذي خرج معارًا لسموحه عامًا ثم عاد وخرج عام وتمت إعارته لمدة عام أخر لذات النادي.

وتقوم لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح بمراجعه دورية لعقود اللاعبين لمنع تواجد لاعب يدخل فترة السماح ولقطع الطريق علي أي ازمة حيث يتم تمديد العقود بشكل تدريجي بحيث تكون مدة إرتباط أي لاعب بالنادي لا تقل عن ثلاث سنوات.

وفي إتجاه أخر، أظهرت كشوف مكافآت لاعبي الفريق الأول للبطولات الثلاثي التي تم حصدها الدوري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا أن محمد الشناوي حارس المرمي هو صاحب نصيب الاسد حيث يعد هو الأكثر مشاركة بين أقرانه أساسيًا وحصل علي العلامة الكاملة ثم من بعده عمرو السوليه وأيمن أشرف وتم وضع علي لطفي في تلك القائمة خاصة أن حارس المرمي لا تنطبق عليه نسب المشاركات.