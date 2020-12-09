هنأ عمر عبد الرحمن عموري، لاعب الجزيرة الإماراتي، النادي الأهلي وحسين الشحات زميله السابق في فريق العين، على الثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر.
وقال عموري، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "حسين من أفضل الشخصيات التي أعرفها، وهو نجم غني عن التعريف، وشهادتي فيه مجروحة، تشرفت باللعب بجواره في العين، فهو بار بوالديه ويستحق ما وصل إليه".
وتابع: "حسين كان يتمنى اللعب للأهلي وقد كان، وحقق حلمه وتوج معه بأكبر البطولات".
وأضاف عموري: "الشحات لديه الكثير لتقديمه للأهلي، ويملك الإمكانات التي تجعله النجم الأول في المنتخب الوطني، بعد محمد صلاح".
وعلّق النجم الإماراتي عن إمكانية تمثيل الأهلي مستقبلًا، قائلًا: "أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عموري يغازل جمهور الأهلي: أتمنى اللعب بجوار حسين الشحات.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.