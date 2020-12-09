عموري يغازل جمهور الأهلي: أتمنى اللعب بجوار حسين الشحات.. فيديو

هنأ عمر عبد الرحمن عموري، لاعب الجزيرة الإماراتي، النادي الأهلي وحسين الشحات زميله السابق في فريق العين، على الثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر.

وقال عموري، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "حسين من أفضل الشخصيات التي أعرفها، وهو نجم غني عن التعريف، وشهادتي فيه مجروحة، تشرفت باللعب بجواره في العين، فهو بار بوالديه ويستحق ما وصل إليه".

وتابع: "حسين كان يتمنى اللعب للأهلي وقد كان، وحقق حلمه وتوج معه بأكبر البطولات".

وأضاف عموري: "الشحات لديه الكثير لتقديمه للأهلي، ويملك الإمكانات التي تجعله النجم الأول في المنتخب الوطني، بعد محمد صلاح".

وعلّق النجم الإماراتي عن إمكانية تمثيل الأهلي مستقبلًا، قائلًا: "أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي".