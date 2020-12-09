نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين الهولندي ماكيلي لإدارة لقاء سان جيرمان وباشاكشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الحكم الهولندي داني ماكيلي، سيدير اليوم الأربعاء، ما تبقى من مباراة باريس سان جيرمان الفرني وباشاكشهر التركي في الجولة 6 الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن توقفت أمس الثلاثاء، بسبب إساءة عنصرية مزعومة.

وسيدير ماكيلي (37 عاماً) المباراة بمساعدة مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، بينما سيكون البولندي بارتوش فرانكوفسكي حكماً رابعاً.

وغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد نحو 20 دقيقة من بداية المباراة، حينما كان الفريقان متعادلين سلبياً، حيث احتج لاعبو باشاكشهر بداعي أن الحكم الرابع الروماني سيبستيان كولتيسكو استخدم كلمة عنصرية في وصف الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي.

وذكر "يويفا" في البداية أن كولتيسكو سيجرى تبديله لتستأنف المباراة لكن باشاكشهر لم يكن راضياً عن استمرار الحكم الروماني في المشاركة في إدارة المباراة من غرفة نظام حكم الفيديو المساعد "فار"، ليعلن "يويفا" بعدها عن استئناف المباراة مساء الأربعاء بطاقم حكام جدد.

وكانت الكلمة التي اشتكى منها لاعبو باشاكشهر مسموعة في الإستاد، في ظل غياب الجماهير، إذ استخدم كولتيسكو الكلمة الرومانية التي يشار بها إلى ذوي البشرة السمراء "نيغرو"، وهو ما اعتبره لاعبو باشاك شهير إساءة عنصرية.