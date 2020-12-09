نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوبيتيغي: دوري الأبطال منافسة مرهقة بشدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي، عقب الفوز على ستاد رين 3-1، رغم حسم فريقه بالفعل مسألة تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، أن هذه البطولة "متطلبة للغاية ومرهقة بشدة، سواء بسبب قوة المجموعة والمنافس".

وأثنى لوبيتيغي خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة على "دور المجموعات الرائع" الذي خاضه فريقه، مصراً على أن "المحترفين" يدركون "صعوبة" دوري الأبطال، وأضاف أن "الحقيقة هي هكذا؛ دوري الأبطال هي البطولة الأهم في العالم على مستوى الفرق".

وأبرز: "هناك فرق كبرى في أوروبا لن تتأهل إلى ثمن النهائي، قدم فريقي عملاً جباراً، خاصة مع منافسة مثل الليغا والظروف الحالية، تحقق الهدف وسنركز الآن على الدوري الإسباني وهو تنافسي للغاية وسيجبرنا على بذل مجهود خرافي".

واعتبر المدرب أن إشبيلية قدم "مباراة قوية، وأداء جيد في الشوط الأول، ربما كنا بحاجة لبعض الهدوء في الشوط الثاني لإدارة المباراة أمام منافس كان يريد إنهاء دور المجموعات بانتصار".