اتفاق بين فريق الكوكب السعودي والمدرب شهاب الليلي

توصل المدرب التونسي شهاب الليلي الى اتفاق مع فريق الكوكب السعودي، لتولي تدريب الفريق في قادم الاستحقاقات. يذكر أن فريق الكوكب السعودي كان قد انفصل بالتراضي مع المدرب كمال زعيم.

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